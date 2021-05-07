Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: «Не наследникам фашизма меня судить».

Недавно появилась новость о том, что немецкие адвокаты от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии, заявив о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности.

Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года. От имени пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенных правителем Беларуси Александром Лукашенко, которого ЦИК страны в очередной раз объявил победителем выборов, писала DW.

7 мая Лукашенко проккоментровал эту ситуацию:

- Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?! Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну.

Лукашенко добавил, что если уже его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров. В частности, он напомнил о разгонах акций «желтых жилетов» во Франции, событиях вокруг Капитолия в США и подобных событиях в других государствах, результатом которых в том числе стала гибель людей, тяжелые травмы от резиновых пуль и водометов.

- Что они, обнимали, целовали этих людей - бунтовщиков? Нет. Вот давайте по очереди. И пусть этот демократический суд всех осудит. Так у себя они бревна в глазу не видят, а у нас что-то нашли. Этого не будет. Это глупая, сиюминутная политика. Где-нибудь, но только не немцам нас судить. Они еще не отмазались перед белорусами, нами, наследниками этой Победы, за то, что они натворили в середине прошлого века.

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