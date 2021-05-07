Что из себя представляет белорусская вакцина от коронавируса, рассказали в Минздраве

Белорусскую вакцину создавали по известной и апробированной технологии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Беларуси получили кандидатный вариант вакцины от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Его комментарий опубликовала пресс-служба Минздрава.

Напомним, что 7 мая Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси создали собственную вакцину от коронавируса.

Создана по столетней технологии

По словам Тарасенко, собственный препарат гарантирует биобезопасность в стране.

– В мире, когда вакцин не хватает, страна, имеющая высокий уровень в области биотехнологий, может и должна иметь собственное производство вакцин. Вот почему так важно разработать отечественный препарат. Собственная вакцина – это гарантия биобезопасности, а значит национальной безопасности государства. В результате реализуемого проекта мы возродим наши технологии и компетенции, что в будущем позволит встречать биологические угрозы более подготовленными. В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины – так называемая «вакцина в пробирке», – уточнил главный санитарный врач.

Он добавил, что препарат создавали по известной и апробированной технологии.

– Мы пошли по пути создания вакцины классического типа – убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована – применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса. Этот тип вакцины хорошо изучен, мало реактогенен, и на него отсутствуют отдаленные побочные реакции и последствия, – раскрыл подробности Тарасенко.

Минздрав показал белорусскую вакцину. Фото: Минздрав

Плюсы и минусы новой вакцины

По словам медика, еще одно преимущество белорусской вакцины – возможность изменять ее состав.

– Еще одним плюсом вакцины является возможность, при необходимости, оперативно менять ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов. Технология позволяет включать разные варианты вируса в вакцинный препарат. В настоящее время в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется постоянный мониторинг циркулирующих вариантов вируса, в том числе и выявление разнообразия среди завозных штаммов, то есть осуществляется скрининг образцов, полученных от пациентов с COVID-19, прибывших из-за рубежа, – сказал замминистра здравоохранения.

Также он назвал и недостатки белорусской вакцины.

– Недостатком является трудоемкость и длительные сроки создания по сравнению, например, с векторными вакцинами. Технология разработки и производства предусматривает работу с высокопатогенным материалом, поэтому требуют высокого уровня биологической защиты. Необходимые условия для этого в нашей стране имеются в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, – добавил он.

Кто работал над вакциной?

Тарасенко сообщил, что над созданием препарата работают специалисты различных медицинских учреждений страны и Национальной академии наук Беларуси. Перед ними стоит еще много задач, процесс непростой.

– Перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также проведения доклинических и клинических испытаний полученного препарата. Данная работа находится на жестком контроле в Министерстве здравоохранения и у главы государства, – отметил Тарасенко.

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