Названа новая группа риска тяжелого течения коронавируса

У пациентов с пародонтитом в 3,7 раза оказалась выше вероятность развития осложнений при коронавирусной инфекции. Фото: pixabay

Ученые определили новую группу риска при коронавирусе, пациенты из которой часто тяжело переносят COVID-19.

В частности, это люди, у которых есть заболевания десен. Результаты свежего исследования, проводившегося в Великобритании, опубликованы в Journal of Clinical Periodontology.

Согласно полученным учеными данным, у более 80 % всех добровольцев, у которых возникли осложнения при коронавирусе, был пародонтит. Исследователи выяснили, что риск тяжелого течения COVID-19 у людей с пародонтитом был выше, чем у тех, кто не страдал от этой болезни десен. В частности, у пациентов с пародонтитом в 3,7 раза оказалась выше вероятность развития осложнений при коронавирусной инфекции, в 3,5 раза выше вероятность попасть в отделение реанимации, в 4,6 раза выше необходимость ИВЛ, в 8,8 раза выше риск летального исхода.

Эксперты пояснили, что 19 % участников исследования переставали чистить кровоточащую область, а 8 % совсем отказались от чистки зубов из-за кровоточивости десен. В результате из-за отказа от элементарной гигиены значительно повышалась опасность заражения.

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