Минздрав обновил список стран, где регистрируются случаи коронавируса

C 9 мая из списка стран, где регистрируются случа коронавируса, исключаются Албания, Финляндия, Великобритания и Мальта. Фото: pexels

Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, где выявляют случаи заражения коронавирусом. Из него исключили несколько государств. Перечень опубликован в Telegram-канале Минздрава.

При этом специалисты министерства учитывали эпидемиологические риски, формирующиеся в других странах, включая уровень и динамику заболеваемости, а также принимаемые в этих государствах меры.

Так, с 9 мая из списка исключаются Албания, Финляндия, Великобритания и Мальта.

В то же время с воскресенья, 9 мая перечень пополнят две страны – это Монголия и Шри-Ланка.

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