Врачи из России прибыли для консилиума по состоянию здоровья обгоревшего на пожаре 12-летнего Ромы: оно по-прежнему стабильно тяжелое

Врачи сделали 12-летнему Роме третью операцию, его состояние остается стабильно тяжелым. Фото: сайт Занарочской школы.

Стали известны подробности лечения 12-летнего Ромы Когодовского, историю которого рассказывала «Комсомолка», и за состоянием здоровья которого следит лично Лукашенко. В Мядельском районе школьник 28 апреля спас из горящего дома своего младшего братика, но сам получил ожоги 50% тела и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Минздрава в пятницу, 7 мая, сообщили о том, как идет лечение ребенка. Увы, состояние школьника по-прежнему стабильно тяжелое.

- На сегодняшний день состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым, компенсированным, - прокомментировали в ведомстве.

Также стало известно, что утром 7 мая подростку сделали третью операцию. Роме удалили часть нежизнеспособных тканей с одномоментной трансплантацией кожи на подготовленные раны.

В этот же день в БСМП в Минске прибыли врачи из России, чтобы поучаствовать в международном консилиуме.

- Российскими коллегами была оказана консультативную помощь, они высоко оценили уровень оснащения и квалификацию врачей Республиканского ожогового центра. В полной мере согласились с выбранной тактикой лечения пациента, - заметили в Минздраве.

Сообщается, что в международном консилиуме участвовал глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич, главврач БСМП Андрей Борисов, главный внештатный комбустиолог Минздрава доцент Алексей Часнойть, а также главный комбустиолог Минздрава России, профессор Андрей Алексеев, заведующая ожоговым центром детской больницы №9 Москвы профессор Людмила Будкевич, директор университетской клиники ожогового центра Нижнего Новгорода Игорь Арефьев, зам главврача по хирургии БСМП Игорь Шиманский, завкафедрой анестезиологии и реаниматологии профессор Георгий Илюкевич, заведующий детским ожоговым отделением Игорь Зеленко, завотделением Лариса Золотухина и врач анестезиолог-реаниматолог Марина Маркевич.

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В ведомстве добавили, что врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят мальчика к очередной операции (подробности).

Заместитель главврача БСМП - о состоянии 12-летнего подростка: Есть небольшая положительная динамика, но состояние тяжелое.

Шиманский также отметил, что проводится все необходимое лечение, в том числе и оперативные вмешательства (подробности).

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