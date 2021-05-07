В МЧС показали видео, как спасателям удалось достать лошадь из подвала

Лошадь провалилась в лаз подвала в сарае. Фото: МЧС.

В Борисовском районе спасатели достали провалившуюся в подвал лошадь, сообщили в пресс-службе МЧС Минской области.

Лошадь закрепили и подняли, как на "подъемнике". Фото: МЧС.

Это произошло в четверг, 6 мая. Около 07.05 утра в МЧС позвонили из деревни Пересады. Очевидцы рассказали, что в погреб в сарае провалилась лошадь, выбраться самостоятельно животное не может.

Лошадь провалилась и была сильно напугана этим. Фото: МЧС.

Для того, что достать лошадь из «ловушки» спасателям пришлось немного расширить проем подвала. Еще они использовали цепи, пожарные рукава и спецтехнику местного жителя. Лошадь достали из погреба общими усилиями.

Спасенная лошадь серьезно при падении не поранилась. Фото: МЧС.

Судя по тому, что на фото опубликованных МЧС, спасенная лошадь стоит на своих ногах, то сильно при падении она не пострадала.

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