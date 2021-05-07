Лукашенко поговорил с Эрдоганом: обменялись поздравлениями с Днем победы и Рамаданом

Лукашенко поговорил по телефону с Эрдоганом. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 7 мая пообщался по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом - стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции. Во время разговора президенты, в частности, подтвердили планы об увеличении двустороннего товарооборота до 1,5 млрд долларов. Договоренность об этом была достигнута еще два года назад в Анкаре - в апреле 2019 года.

- В стадии проработки вопрос об организации второго инвестиционного форума, - рассказали в пресс-службе президента. А в октябре планируется заседание совместной межправительственной экономической комиссии.

Во время разговора Лукашенко и Эрдоган также высказали мнения о событиях в мире и региональной проблематике, обсудили борьбу с пандемией. Кроме того, шла речь о взаимодействии в сфере телекоммуникаций, в том числе о перспективах развития сотрудничества с холдингом «Туркселл».

Турецкий президент поздравил белорусского коллегу и весь народ с наступающим Днем Победы, а Лукашенко передал Эрдогану и мусульманам Турции поздравления со священным месяцем Рамадан.