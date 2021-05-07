Пробки до 10 баллов: перед длинными выходными в Минске образовались заторы

Перед длинными выходными в Минске образовались заторы Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вечером в час пик в пятницу, 7 мая, в столице Беларуси фиксировались максимальные пробки - до 9-10 баллов. Судя по всему, перед длинными выходными минчане массово покидали город. Напомним, с 8 по 11 мая белорусы будут отдыхать. 9 мая состоятся официальные торжества по случаю Дня победы, а затем, в понедельник-вторник жители страны отправятся на кладбища по случаю Радуницы.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», самые большие заторы образовались в центре Минска. В пробках стоял транспорт на проспекте Независимости в районе станций метро «Борисовский тракт», «Академия наук», «Якуба Колоса», «Площадь Победы» и «Октябрьская». Кроме того, пробки были практически во всех направлениях на круговой развязке у площади Богушевича, а также на проспектах Дзержинского, Машерова, Партизанский, на многих улицах. Фиксировались заторы и на Минской кольцевой автодороге.

По данным на 18.40, ситуация стала улучшаться - пробки оценивались уже в 7 балллов.