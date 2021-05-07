«Света, ты жива?! Здорово, молодец!»: появились кадры встречи Лукашенко со старыми друзьями

Лукашенко встретился со старыми знакомыми. Фото: стоп-кадр | видео телеграм-канал "Пул Первого".

В пятницу, 7 мая, Александр Лукашенко провел церемонию вручения госнаград во Дворце Независимости. Традиционный церемониал неожиданно получил нетривиальное продолжение, сообщает БелТА.

В числе награжденных Александром Лукашенко был Владимир Малиновский, глава фермерского хозяйства «Диана», что на Шкловщине. С Малиновским Лукашенко знаком уже давно - еще до президентства они работали вместе, поэтому и пригласил его к себе в кабинет после награждения, чтобы пообщаться неформально.

Видео этой встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

- Проходи, Володька, не стесняйся, - говорит Лукашенко, общаясь со старыми знакомыми. А далее обращаясь к жене Владимира Малиновского Светлане произносит. - Света, ты жива?! Здорово, молодец!

С друзьями молодости Лукашенко тепло обнялся. Фото: стоп-кадр | видео телеграм-канал "Пул Первого".

С супругой друга Лукашенко обнимается и похлопывает ее по плечу, а другу протягивает руку для рукопожатия и тоже обнимается.

Во время встречи, которая длилась около часа, знакомая Лукашенко подчеркнула, как неожиданно состоялась эта встреча. Женщина даже рассказывает историю из прошлого, подчеркивая, что не готовилась, мол, «нечего надеть - я на елку не пойду».

- Ты к чему клонишь? - спрашивает ее Лукашенко.

- Я к тому, что сегодня я не ожидала быть здесь. Позвонили мне, я думаю - какая и честь, надо идти, как есть! - продолжила она.

А Александр Лукашенко предложил резюмируя: «Сделаем фотографию, когда-то же по молодости немалый путь прошли!».

В информагентстве напомнили, что несколько лет назад в одну из рабочих поездок Лукашенко также посещал фермерское хозяйство «Диана». А сейчас, поздравляя знакомого с заслуженной наградой посетовал, что другие получают ордена и медали, а он сам награды никогда не получит:

- Я тебе завидую. Я всегда говорю: вот они ордена получают, медали, героями становятся. А я никогда их не получу. Потому что президент награждает. А сам себя не наградишь, - заметил он.

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