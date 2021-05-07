17-летняя минчанка провела три дня на даче, а маме, сказала, что ее задержали милиционеры и избили дубинками

Минчанка соврала о том, что ее задержали и избили милиционеры, чтобы мама не ругала за поездку на дачу без разрешения. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Инцидент произошел в сентябре 2020-го года во время активного протестного движения. В начале сентября 17-летняя минчанка обратилась в Следственный комитет с заявление о том, что неизвестные ей сотрудники милиции в середине августа 2020-го года задержали ее и избили. По словам несовершеннолетней минчанки, ее били дубинками в автобусе и в административном здании, еще она заявила, что ее задержали и лишили свободы незаконно. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры города Минска.

- Девушка [обращаясь в органы - Прим.] достоверно знала, что правоохранители не совершали описанных ею деяний, - заметили в прокуратуре.

Также при подаче заявления девушка была предупреждена об уголовной ответственности за «заведомо ложный донос». Но только в ходе допросов созналась, что история с избиением выдуманная. Она призналась, что из-за ссоры с матерью без ее разрешения поехала на дачу в Дзержинский район, где провела несколько дней. Чтобы ее не ругали за уход из дома, придумала историю о том, что пострадала от действий силовиков.

Прокуратура признала обоснованными выдвинутые минчанке обвинения по ч.2 ст.400 Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело передано в суд, а обвиняемая до суда - под присмотр родителей.

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