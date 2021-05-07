Генпрокуратура Беларуси: «Любой шаг в интернете фиксируется»

В Генеральной прокуратуре Беларуси заявили о том, что ежедневно занимаются мониторингом сообщений в интернете. Фото: gazeta.ru

В Генеральной прокуратуре Беларуси заявили о том, что ежедневно занимаются мониторингом сообщений в интернете.

- Любой шаг в сети Интернет, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их перепост или комментарий к ним, фиксируется, - заявили 7 мая в Генпрокуратуре.

Там отметили, что «позволяет правоохранителям установить того, кто совершил противоправное деяние». В сообщении подчеркивается - даже несмотря на меры по сохранению анонимности.

В качестве примеров в Генпрокуратуре привели два случая. На одном из Telegram-каналов кто-то разместил оскорбительное сообщение в адрес местного чиновника. За это прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело. Подозреваемого сейчас ищут.

А сразу на нескольких ТГ-каналах в открытый доступ выложили сведения о частной жизни судей районных судов. Таким образом сведения, которые являются личной тайной, стали общедоступными, а судьи - потерпевшими.

Прокуратуры Могилевской и Гомельской областей возбудили уголовные дела, подозреваемых ищут: проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили в ведомстве.

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