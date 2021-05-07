Белорусов бесплатно проверят на антитела к коронавирусу: вот как это можно сделать

Минздрав Беларуси вместе с российским Роспотребнадзором будут изучать коллективный иммунитет белорусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что с 14 мая в Беларуси все желающие могут пройти исследование на антитела к коронавирусу, сообщила пресс-служба Минздрава.

Это произойдет в рамках проекта по изучению иммунитета против «ковида». Для этого белорусам предлагают сдать биологические материалы на исследование наличия антител к COVID-19.

- Исследование проводится с целью оценки популяционного иммунитета населения, - пояснили в Минздраве.

Уточняется, однако, что исследовательскую работу белорусский Миздрав будет проводить совместно с российским Роспотребнадзором. Даты сбора биоматериалов добровольцев - с 14 по 19 мая включительно.

- Тестирование на антитела для жителей Беларуси будет бесплатным, - уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы стать добровольным участником в проекте по изучению коллективного иммунитета нужно зарегистрировать онлайн и пройти анкетирование. Для этого Минздрав подготовит специальный сайт, который назовут 11 мая на официальных ресурсах ведомства. Запись стане доступна с 12 мая.

Зачем Минздраву знать о популяционном иммунитете от коронавируса в Беларуси?

Информацию об антителах соберут, чтобы планировать санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе и вакцинацию против коронавируса, как в каждом отдельном регионе, так и во всей стране.

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