ВОЗ одобрил китайскую вакцину Sinopharm, которой уже прививают в Беларуси

Китайскую вакцину Sinopharm получила одобрение на экстренное применение. Фото: Reuters

О том, что китайская вакцина Sinopharm получила одобрение ВОЗ для экстренного применения, информирует Reuters. Напомним вакцина Sinopharm сейчас используется также и в Беларуси для массовой вакцинации от коронавируса.

Sinopharm стала первым препаратом, производства не западных стран, получившим одобрение ВОЗ. В списке ВОЗ препаратов для экстренного использования также вакцины Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и две вакцины AstraZeneсa.

Что означает разрешение на экстренное применение?

Этот статус определяет то, что препаратом получена от Всемирной организации здравоохранения оценка безопасности, эффективности и качества. Что, прежде всего, является сигналом для национальных регуляторов о безопасности и эффективности вакцин. Это также позволяет включить вакцину в COVAX - глобальную программу по обеспечению вакцинами государств (в основном, бедных стран - Прим.), столкнувшихся с проблемами поставок вакцин от коронавируса.

- Простые требования к хранению делают препарат очень подходящим для условий с ограниченными ресурсами, - сообщает ВОЗ в заключении по китайской вакцине Sinopharm.

Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) ВОЗ рекомендовала получение данной вакцине в количестве двух доз взрослым людям старше 18 лет доз с интервалом прививок от 3 до 4 недель. Касаемо людей старше 60 лет эксперты заявили, что «эффективность в этой возрастной группе оценить невозможно», так как в клинических испытаниях было только несколько человек этого возраста.

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