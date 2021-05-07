Впервые в Беларуси политзаключенному вынесли приговор с неприменением наказания

В Беларуси впервые осуждение по политическим мотивам назначено с условным неприменением наказания. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что впервые в Беларуси признанному политзаключенным обвиняемому вынесли приговор с неприменением наказания, сообщила «Наша Нiва» со ссылкой на правозащитников.

Приговор лидеру гражданской инициативы «Альтернатива» Олегу Корбану опубликовали на сайте Верховного суда. Его признали виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорили к лишению свободы на полтора года. Однако суд дал Корбану испытательный срок, постановил не приводить в исполнение назначенное показание, если в течение года он «не совершит новое преступление и будет исполнять возложенные на него судом обязанности».

Лидеру гражданской инициативы «Альтернатива» Олегу Корбану дали год испытательного срока. Фото: "Альтернатива".

Уточняется, что в Беларуси это первый случай с начала избирательной гонки, когда осуждение по политическим мотивам назначено с условным неприменением наказания.

Еще один осужденный, получивший отсрочку, это врач БСПМ Артем Сорокин.

Политзаключенный Олег Корбан вышел неожиданно на свободу 23 апреля. Дело рассматривал суд Московского района Минска в закрытом режиме. Корбан был в заключении с 25 октября 2020 года.

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