Возможны ограничения на станции «Площадь Победы». Стало известно, как будет ходить транспорт в Минске 9 мая

Стало известно, как будет ходить транспорт в Минске 9 мая Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минском городском исполкоме рассказали о том, как будет ходить городской транспорт 9 мая. Маршруты нескольких автобусов изменятся с 8 до 13 часов, а также с 17 часов до полуночи. Это связано с проведением торжественной церемонии возложения венков к Монументу Победы, а вечером - с гала-концертом на площади Победы и праздничным фейерверком. Подробно о том, как изменятся маршруты, рассказывается на сайте перевозчика.

Что касается работы столичного метрополитена на День победы, то с 20 до 24 часов поезда будут двигаться с интервалами в 5 минут. - Возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход станции «Площадь Победы» со стороны Монумента Победы в период торжественной церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта, - предупредили в Мингорисполкоме.

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