Фотофакт: в школу в Червенском районе пришел священник - и он один был в маске

В школу в Червенском районе пришел священник. Фото: cherven.by

Учеников средней школы в деревне Гребенка Червенского района посетил настоятель местного православного прихода Михайловского храма иерей Геннадий Тимовец. С ребятами священник побеседовал о таинствах церкви, силе молитвы, о том, что такое добро, и как важно быть добрым и внимательным к ближнему.

Судя по фото, опубликованному газетой «Раённы веснік», настоятель храма соблюдает противоэпидемические предписания - на встрече в школе он один был в защитной повязке. Причем, надетой правильно - на рот и нос.

В публикации отмечается, что кроме духовного развития в школе заботятся и о патриотическом воспитании учеников. Педагоги и школьники организовали тематические выставки, посвященные Дню победы. И вместе с председателем Минской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки, а также начальником управления по образованию, спорту и туризму Червенского райисполкома возложили цветы к памятной стене погибшим воинам-односельчанам.

Ко Дню победы в школе провели тематические выставки. Фото: cherven.by

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