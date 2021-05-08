Лукашенко завил, что оппозиция готова продать НПЗ взамен на финансирование протестов. Фото: ОНТ

Во время вручения государственных наград 7 мая Александр Лукашенко рассказал о разнице нынешнего времени с периодом войны: тогда враг был очевидным, а сейчас приходится противодействовать скрытым силам.

- Сегодня это бойцы, так сказать, невидимого фронта. Мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше, - цитирует телеканала СТВ.

В опубликованном видео есть также рассуждения президента о том, как финансируются протесты сторонников перемен в Беларуси.

- Любой шаг… во имя чего? Бабло, - считает Лукашенко. При этом он заявил, что оппозиции «начали урезать финансирование, и говорят: будут акции, типа убить президента и прочее, - получите деньги, и называют цену». Лукашенко перечислил суммы:

- Снайпер - миллион долларов, штурм резиденции в Озерном - 10 миллионов долларов. Еще там что-то - 50 миллионов долларов. Я не хочу называть фамилии бывших белорусов, сидящих сегодня в России в том числе, негодяи…

Президент уверен, что «у них есть коммерческий интерес»:

- Сегодня они готовы заплатить. Потому что потом они получат в 10 раз больше. Они же в этих зумах обсуждали: вы 800 тысяч дайте, а мы потом НПЗ вам отдадим.

О каком именно нефтеперерабатывающем заводе идет речь - в Мозыре или Новополоцке - Лукашенко не уточнил.

Читайте также:

Лукашенко: «Показанная информация о раскрытии заговора в Беларуси - это цветочки, ягодки мы еще покажем»