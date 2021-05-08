Фотофакт: на «Площади Перемен» в Минске вновь появилось граффити с диджеями и бело-красно-белые ленты

На «Площади Перемен» в Минске вновь появилось граффити с диджеями. Фото: reform.by

В ночь на 8 мая во дворе на улице Червякова в Минске, который во время послевыборных протестов в народе стали называть «Площадью Перемен», вновь появилось граффити с диджеями, а также бело-красно-белый флаг, созданных из ленточек. Об этом сообщают телеграм-каналы, ссылаясь на фото, предоставленные местными жителями, пишет Reform.by.

Осенью 2020 года этот двор стал одним из популярных мест собраний сторонников перемен: здесь проходили дворовые концерты, локальные акции. Граффити со звукорежиссерами, которые работали на провластном мероприятии в Киевском сквере Минска 6 августа и неожиданно включили песню «Перемен» Виктора Цоя, периодически появлялось в этом дворе. Граффити с «Диджеями перемен» закрашивали коммунальники, возле стены выставляли пост милиции, чтобы протестующие снова не рисовали здесь граффити.

На «Площади Перемен» в Минске вновь появился флаг из ленточек. Фото: reform.by

А 11 ноября здесь до смерти избили местного жителя Романа Бондаренко - когда группа неизвестных приехала во двор, чтобы в очередной раз срезать вывешенные белые и красные ленты.

Пока не уточняется, что происходит на «Площади Перемен» утром и остались ли еще граффити с лентами.