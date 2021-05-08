Минтруда: ветераны получат разовые выплаты ко Дню Победы

В Минтруда заявили, что ветераны получат разовые выплаты ко Дню Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участникам Великой Отечественной войны, все же, пообещали выдать деньги ко Дню победы в 2021 году.

- Разовые выплаты будут в установленном порядке и в соответствующие сроки, заявил 8 мая в ответ на вопрос tut.by представитель Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Как и в каком размере ветеранам будут суммы, замминистра не стал уточнять, но заверил, что выплаты участники войны получат до 9 мая - это значит, в субботу.

Напомним, два дня назад в Минтруда говорили, что «единовременных выплат ветеранам ВОВ, которые приурочены к 9 мая, в этом году не предусмотрено».

Однако накануне, после того, как появилась эта информация и общественные инициативы объявили о сборе средств для помощи участникам войны, выступил Александр Лукашенко и заявил, что «не надо собирать деньги нашим ветеранам - у них они денег не возьмут, это кровавые деньги»:

- Это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих - около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9, 10, 11 числа.