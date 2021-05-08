Ночью 9 мая в Беларуси синоптики обещают заморозки

Ночью с 8 на 9 мая на большей части Беларуси обещают заморозки. А утром в воскресенье 9 мая будет туманно. Днем в воскресенье прогнозируют погоду с переменной облачностью, но без существенных осадков. Ветер будет 3-8 м/с. Температура воздуха при заморозках в ночью составит от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла. температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов. Прогноз сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.