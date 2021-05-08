В Могилевской области отмечают День Победы - подростки фотографируются с милицейскими щитами и дубинками

Фото: reflag.by

В городском поселке Краснополье Могилёвской области в канун Дня победы устроили праздник в городском сквере. О событии пишет местное издание "Чырвоны сцяг". Репортаж с заголовком "Под мирным небом творить легко" рассказывает о том, как прошел праздник.

Работала интерактивная выставка военного историко-патриотического клуба «За советскую Родину!» из Могилева - показали оружие Великой Отечественной войны.

- Самый захватывающий момент – когда желающим предоставили возможность произвести выстрелы холостыми патронами из снайперской винтовки, - пишет "Чырвоны сцяг".

Сотрудники Краснопольского РОЧС провели показали аварийно-спасательную технику. А на площадке местного РОВД показали специальные средства сотрудников органов внутренних дел: щит, защитная каска, бронежилет, палка резиновая (дубинка) ПР-73, наручники. На снимках из репортажа местной газеты дети и взрослые позируют для фото с милицейскими щитами и дубинками.