У кого отключат горячую воду 12 мая 2021: в графике появились новые адреса

В «Минскэнерго» пообещали, что период отключения воды будет "максимально коротким" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С 12 мая в Минске начинают отключать горячую воду. Мы уже публиковали график отключения горячей воды в Минске 2021. Однако в списке появились новые адреса. Агентство "Минск-новости" сообщило, что горячее водоснабжение с 12 мая отключат и по этим адресам: ул. Л. Беды, 24, Восточная, 35, 37, 39, Некрасова, 20.

В «Минскэнерго» пообещали, что период отключения воды будет "максимально коротким" - не больше 13 суток в случае, если при испытании теплосетей не обнаружат дефекты, требующие ремонтно-восстановительных работ.

Кстати, в этот же день, 12 мая, начнут отключать и отопление.

- Погода уже постепенно стабилизируется и ожидается потепление. В Мингорисполкоме было принято решение об отключении отопления в столице с 12 мая, - сказал накануне зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.