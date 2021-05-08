22-летняя Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира в Мадриде

Фото: twitter.com/MutuaMadridOpen

До сегодняшнего дня 22-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко занимала 7-е место в мировом рейтинге, но 8 мая в крупном турнире категории WTA-1000 в Мадриде с общим призовым фондом 2,5 млн евро она обыграла первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти со счетом 6:0, 3:6, 6:4. Об этом сообщает БелТА.

В первом сете Соболенко не отдала ни одного гейма именитой сопернице. Во втором - Эшли Барти взяла два очка, после чего Соболенко ответила тем же, а Барти сравняла счет в матче. После решающей партии Арина Соболенко вышла победительницей. Белорусская и австралийская теннисистки за все время встречались восемь раз и победы поделили поровну.

Финальный матч длился 1 час 40 минут. Для Соболенко это десятый чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации.

На турнире в Мадриде Арина Соболенко обыграла российских теннисисток Веру Звонареву (114-й номер мирового рейтинга), Дарью Касаткину (37) и Анастасию Павлюченкову (41), а также американку Джессику Пегулу (33) и бельгийку Элизе Мертенс (16). Благодаря успешному выступлению в Мадриде белоруска улучшит свою позицию в рейтинге WTA.

С победой Арину Соболенко поздравил Александр Лукашенко.

- Дорогая Арина! Ты ярко провела турнир в Мадриде, завершив его блестящей победой над лидером мирового рейтинга. Это прекрасный подарок всем белорусам к великому празднику 9 Мая. Поздравляю с этим большим успехом и еще одним уверенным шагом на пути к вершине.Желаю крепкого здоровья, счастья и новых ярких достижений, - процитировала БелТА слова президента.