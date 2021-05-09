На случай возможной гибели: Лукашенко 9 мая подписал Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя»

Лукашенко 9 мая подписал Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Фото: president.gov.by

Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» подписал Александр Лукашенко 9 мая. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», – поясняется в сообщении.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет Безопасности определяет список мер по их обеспечению.

«Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Документ вступает в силу с момента его подписания.

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