День Победы празднуют в Беларуси 9 мая

На 1 апреля в Беларуси насчитывалось 3337 ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Павел МАРТИНЧИК

День Победы отмечают в Беларуси 9 мая. Ровно 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война.

По данным сайта «Архивы Беларуси», до той войны в республике в ее нынешних границах проживали 9,2 миллиона человек, а в конце 1944 года – 6,3 миллиона. Исследователи считают, что за годы Великой Отечественной войны погибли от 2,5 до 3 миллионов и более жителей Беларуси (это не менее чем каждый третий).

Согласно официальной статистике, на 1 апреля 2021 года в республике проживали 3337 ветеранов Великой Отечественной войны. Это на 1469 человек меньше, чем годом ранее.

Больше всего ветеранов живут Минске – 993 человека, меньше всего – в Гродненской области – 241.

Добавим, что в преддверии праздника стало известно, что ветераны в этом году не получат единовременных выплат, как обычно. Это вызвало резонанс в обществе, появились инициативы по сбору средств, в итоге в Минтруда и соцзащиты объявили, что выплаты в этом году все-таки будут.

Читайте также:

«Утром пришли на карточку 1700 рублей». Ветеранам все-таки выплатили деньги к 9 мая

Несколькими днями ранее в Минтруда и соцзащиты говорили, что выплат не будет (подробности).

Лукашенко о сборе денег для ветеранов: «Не надо собирать деньги нашим ветеранам. У них они денег не возьмут, это кровавые деньги»

Президент Беларуси прокомментировал сбор денег для ветеранов, который анонсировали в интернете (подробности).

«Сразу доставят в отдел для разбирательства»: что будет, если на праздник 9 мая в Минске прийти с велосипедом или литровой бутылкой воды

Запрещенные предметы будут изымать, а лица доставлять в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, заявил замначальника управления охраны правопорядка МВД Беларуси Владимир Станилевич (подробности).