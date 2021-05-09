Поезда в минском метро следуют без остановки на станции «Площадь Победы» 9 мая

Поезда в минском метро следуют без остановки на станции «Площади Победы» 9 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минском метрополитене предупредили пассажиров об изменениях в движении поездов 9 мая.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, 9 мая с 10:45 поезда будут следовать без остановки на станции метро «Площадь Победы». Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства», – сказано в сообщении в Telegram-канале столичной подземки.

Добавим, что 9 мая в Минске проходят различные мероприятия в честь Дня Победы. На 11.00 на площади Победы запланировано возложение венков.

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