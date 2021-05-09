Партию вакцины «Спутник V» белорусского производства проверили в России

Произведенная в Беларуси вакцина "Спутник V" успешно прошла контроль качества в России. Фото: Минздрав

Новые партии вакцины «Спутник V», которые произвели в Беларуси, успешно прошли контроль качества в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

Лабораторные испытания в Центре имени Гамалеи длились три недели. После завершения проверки предприятие «Белмедпрепараты», которое произвело вакцину, отгрузило 358 тысяч доз первого компонента препарата компании «Белфармация» (она с соблюдением температурного режима доставляет вакцину в регионы).

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тысяч человек в целом по стране.

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