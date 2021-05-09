Видеофакт: Лукашенко с сыновьями принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске 9 мая

Лукашенко с сыновьями принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске 9 мая. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 9 мая вместе с тремя своими сыновьями принял участие в церемонии возложения венков к монументу на площади Победы в Минске.

После возложения состоялось его выступление. По его словам, потомкам героев войны в настоящее время приходится бороться за правду о ней.

– Сегодня я задаюсь вопросом: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? – признался Лукашенко.

Он также высказал мнение о том, как Беларуси сохранить суверенитет.

– Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость нам нужно самое простое. Быть рядом, сплотиться. Так, как это сделали советские воины в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом, – цитирует пресс-служба президента.