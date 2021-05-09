Станция метро «Площадь Победы» в Минске вновь открыта для пассажиров

Поезда в минском метро следовали без остановки на станции «Площади Победы» 9 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Станция столичной подземки «Площадь Победы» в полдень 9 мая вновь открыта для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе минского метрополитена.

«В 12:00 станция метро «Площадь Победы» открыта для пассажиров и работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – сказано в сообщении.

Напомним, что ее закрыли в 10.45, поскольку к монументу на площади Победы прибыл Александр Лукашенко, чтобы возложить венок и выступить перед ветеранами.

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