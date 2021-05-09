Заморозки и штормовое предупреждение: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 10 мая

Синоптики объявили штормовое предупреждение в беларуси 10 мая из-за заморозков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заморозки ожидаются в Беларуси 10 мая, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение.

«Ночью 10 мая (понедельник) по юго-восточной половине республики на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0, -2°C», – сказано в сообщении Белгидромета.

Объявлен желтый уровень опасности, что означает, что неблагоприятные метеорологические явления ожидаются в отдельных районах страны, они могут представлять опасность.

В целом в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый.

Ночью столбики термометров покажут от +1°C до +7°C, по западу ожидается до +9°C, в юго-восточной половине Беларуси на почве и местами в воздухе заморозки от 0°C до -2°C.

Днем максимально воздух прогреется до +16°C по востоку и до +23°C по западу.

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Облака могут являться предвестниками опасности (подроности).