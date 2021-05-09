«Дело о госперевороте»: глава КГБ заявил, что Беларусь направила в США, Литву и Украину запросы на экстрадицию

КГБ Беларуси инициирует экстрадицию из Литвы, США и Украины 5 обвиняемых по делу о госперевороте. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Комитет Госбезопасности Беларуси направил запросы в США, Литву и Украину на экстрадицию подозреваемых по делу о попытке государственного переворота. Такое заявление сделал глава КГБ Иван Тертель.

При этом конкретных имен он не назвал, как и количество людей, которых хотят экстрадировать. По его словам, в запросах «указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе».

– Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством», – уточнил Тертель, его цитирует Sputnik.

Он добавил, что отсутствие ответов тоже будет для КГБ информацией.

– Если ответов нет, или принимается решение не экстрадировать (данных лиц), то это тоже определенная информация, которую следует учитывать и на определенные размышления она наводит, – сказал Тертель.

Также он пригрозил более жесткими действиями в случае, если «будут такие поползновения».

–Мы предупреждаем, если будут такие поползновения, а мы знаем, что это (расследование) отдельных лиц не остановило, мы будем действовать еще более жестко. И если потребуется, то в такой же практике, как действуют другие спецслужбы, в том числе, США, Израиль и другие страны. Кровопролития мы не допустим. Если все же на нашей территории прольется кровь, мы будем действовать корректно согласно складывающейся практике спецслужб по всему миру, – заявил глава КГБ.

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