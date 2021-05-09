Фотофакт: в Минске в День Победы запустили в небо тысячи красных и зеленых шариков, хотя некоторые горожане были против

Фотофакт: в Минске в День Победы запустили в небо тысячи красных и зеленых шариков Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тысячи воздушных гелиевых шариков запустили в небо в Минске после возложения венков на площади Победы 9 мая.

После выступления там Александра Лукашенко в воздух запустили тысячи шариков, против которых горожане подписали петицию (всего она собрала чуть более 1700 подписей).

Документ позже направили в Мингорисполком и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Люди объяснили это тем, что запускать шары вредно для природы, поскольку они выделяют токсичные вещества. Кроме того, животные могут перепутать шарики с едой и навредить своему здоровью, а также запутаться в веревках и лентах от шаров. Те, кто пописал петицию уверены, что праздник можно провести, не нанося ущерба природе и без «кучи мусора, запускаемого в небо».

Также люди были недовольны тем, что, судя по сайту госзакупок, на четыре тысячи шариков власти готовы потратить из бюджета восемь тысяч рублей.

Ранее Миниприроды также советовало отказаться от запуска гелиевых шариков во время праздников, объяснив это тем, что такое развлечение вредит природе. Шары оседают на землю или в воду, их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Бывает и так, что упавшие шары съедают животные, этот мусор затем блокирует им кишечный тракт.

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