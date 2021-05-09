Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 мая 2021 года: снова 10 смертей.

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику об эпидемиологической ситуации в республике. По данным на 9 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 тыс. 214 пациентов с COVID-19. Как и раньше, менее 10% обработанных тестов показали положительный результат. В то же время выписаны за сутки 1 тыс. 426 пациентов.

Таким образом, всего с начала пандемии в Беларуси официально зафиксировали 368 тыс. 888 случая коронавируса. При этом выздоровели 359 тыс. 687 человек.

Как обычно, сообщается о 10 умерших пациентах с коронавирусом за сутки. Официально, за все время распространения инфекции на территории республики умерли 2 тыс. 632 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также в Минздраве рассказали о ходе вакцинации в Беларуси. Сообщается, что уже свыше 300 тыс. человек получили первую дозу прививки против COVID-19, а полный курс вакцинации прошли почти 179 тыс. человек.

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