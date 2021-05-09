Лукашенко: «Мы никому не должны Беларусь отдать и подарить» Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит.

Президент обратил внимание, что начался жестокий, порой кровавый передел мира.

- И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться - и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку. Потому что мы волею судьбы и Господа расположены на геополитическом изломе.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь всегда становилась ареной чужих войн, белорусский народ топтали и убивали - и стариков и младенцев.

- Неужели кому-то хочется снова повторить это в Беларуси? Мы не должны этого допустить. Мы - белорусы, все те, кто сегодня здесь стоит и приветствует эти символы, и те, кого сегодня нет, которые имеют иную точку зрения. Мы должны наконец понять и осознать: мы белорусы и это наша земля. Мы никому не должны ее отдать и подарить.

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