В Лиде участникам мероприятий, посвященных Дню Победы, раздавали деньги.

На видео, которое появилось сегодня в телеграм-каналах, женщины с красно-зелеными бутоньерками раздают деньги под роспись. К ним выстроилась небольшая очередь. Действие происходит в Лиде у Кургана Бессмертия.

В видео также звучит сумма, которую выдают людям – 30 рублей. За что именно раздают деньги, неизвестно.

- Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим", - говорится в аккаунте пресс-службы Лидского райисполкома в Instagram.

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