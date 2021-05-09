Лукашенко и Путин поговорили по телефону: договорились скоро встретиться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, — сказал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что на фоне развивающихся в настоящее время событий Россия последовательно отстаивает международное право.

- При этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа, — добавил он.

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