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Общество10 мая 2021 9:59

«Сегодня здесь никто не держится дрожащими руками за власть»: Кочанова прокомментировала Декрет президента

Глава Совета Республики добавила, что никогда не могла подумать, что подобный Декрет придется принимать
Инна КОРСАК
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Наталья Кочанова прокомментировал Декрет президента

Наталья Кочанова прокомментировал Декрет президента

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала Декрет президента «О защите суверенитета и конституционного строя», который Александр Лукашенко подписал в воскресенье, 9 мая.

- Я никогда не могла бы и подумать, что подобный декрет придется принимать в нашей стране. Потому что мир, спокойствие, гарантии – это все, что было обеспечено в Беларуси всегда. И на сегодняшний день мы делаем все. Но появились силы, которые захотели вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны и нашего народа, - приводит слова Кочановой БелТА.

Она также заявила, что ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы Декрет пришлось когда-либо реализовывать.

- Его нужно было принимать для того, чтобы показать, что здесь сегодня никто, как говорит президент, дрожащими руками за власть не держится. Мы хотим сделать все, чтобы в Беларуси были мир и спокойствие. Чтобы наши люди никогда не испытали всех тех ужасов, которые они испытали много лет назад, - подчеркнула глава Совета Республики.

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