Минздрав: «Состояние 12-летнего подростка остается тяжелым, но он в сознании и реагирует на обращение к нему»

В Минздраве рассказали о состоянии 12-летнего подростка, который вынес из горящего дома своего двухлетнего брата. Фото: сайт Занарочской школы

В Министерстве здравоохранения рассказали, что состояние 12-летнего Романа Когодовского, который вынес из горящего дома своего двухлетнего брата, все еще остается тяжелым, но есть и небольшая положительная динамика. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Состояние мальчика все еще остается тяжелым, но врачи в воскресенье, 9 мая, отметили небольшую положительную динамику. Подросток находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати Клинитрон, он подключен к аппарату ИВЛ, находится в сознании и реагирует на обращение к нему по имени, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что в воскресенье, 9 мая, вновь состоялся консилиум под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, в котором приняли участие главврач Больницы скорой медицинской помощи Андрей Борисов, главный комбустиолог Минздрава Алексей Часнойть, заведующая реанимационным отделением Лариса Золотухина, врач реаниматолог Олег Шулинский и врач комбустиолог Евгений Дюбченко.

- Уже было проведено три оперативных вмешательства на пораженных участках тела. Операции будут проводится с интервалом 2-3 дня. Применяются все современные методы лечения. Стоит отметить, что на данный момент организм ребенка справляется. Эксперты обсудили тактику лечения и наметили проведение процедур на понедельник, - прокомментировали в Минздраве.

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