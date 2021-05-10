В Городокском районе автомобиль сбил велосипедиста с ребенком. Мужчина погиб, девочка в больнице

В Городокском районе автомобиль сбил велосипедиста с ребенком Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Городокском районе автомобиль «Рено» сбил велосипедиста с ребенком. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Инцидент произошел 9 мая, в воскресенье, на 15-ом километре автодороги «Городок-Веречье». Столкновение с автомобилем «Рено» произошло в тот момент, когда 42-летний велосипедист выезжал из лесного массива на проезжую часть. От удара мужчина скончался на месте, а 5-летняя девочка, которая находилась на велосипеде в качестве пассажира, с травмами была доставлена в больницу, - проинформировали в МВД.

И добавили, что водитель автомобиля не пострадал.

В МВД напомнили, что, согласно правилам дорожного движения, на велосипеде разрешается перевозить детей в возрасте до 7 лет на дополнительном специально оборудованном сиденье.

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