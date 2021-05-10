Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 мая 2021 года: 879 новых случаев COVID-19, 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу от Минздрава Фото: Олег ЗОЛОТО

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 10 мая. За сутки было выявлено 879 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 369 767 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 568 человек.

Всего в Беларуси на 10 мая коронавирусной инфекцией переболели уже 360 255 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2642 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 6 миллионов 007 тысяч 012. За последние сутки провели 10 520 тестов.

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