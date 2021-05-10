Настоящее лето: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 11 мая

Погода в Беларуси на 11 мая Фото: Инна КОРСАК

В Беларусь во вторник, 11 мая, придет настоящее лето – воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

По стране во вторник прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет преобладать юго-восточный, восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем по западу порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 3 до 9 градусов со знаком плюс, в западных районах – до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые рассказали, как поменялась продолжительность сезонов и когда в Беларуси лето будет длиться полгода.

Последствия такого потепления могут быть очень серьезными. (подробности)

Придет тепло! Стала известна погода на Радуницу и большие выходные в Беларуси 8-11 мая.

Узнали, в какой день лучше ехать на кладбище. (подробности)

Заморозки и штормовое предупреждение: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 10 мая.

Ночью в некоторых районах республики ожидается мороз. (подробности)