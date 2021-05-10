«В 2020 году было зафиксировано 25,5 тысяч киберпреступлений»: МВД с 10 по 20 мая проведет декаду кибербезопасности

МВД с 10 по 20 мая проведет декаду кибербезопасности. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел рассказали, что с 10 по 20 мая будет проводиться декада кибербезопаности. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.

- В Беларуси заметно увеличилось число киберпреступлений. Если в 2015 году их было зафиксировано 2,4 тысячи, то в 2020 году – 25,5 тысяч. Данная тенденция, к сожалению, сохраняется и сегодня. Сотрудники управления «К» Министерства внутренних дел связывают это со стремительным развитием цифровых технологий, электронных услуг, а также отсутствием у большинства граждан базовых навыков защиты персональной информации и сведений о методике действий кибермошенников. Для повышения цифровой грамотности населения и уменьшения количества подобных преступлений в Беларуси с 10 по 20 мая пройдет «Декада кибербезопасности», - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что программа включает в себя комплекс мероприятий по широкомасштабному информированию населения о современных методах и способах обмана, которые используют киберпреступники, мерах противодействия и профилактики.

- На сегодняшний день, к сожалению, большинство граждан недостаточно информированы о методике действий кибермошенников, формально относятся к защите персональной информации и данных, следовательно - и имущества, - отметили в МВД.

В ведомстве проинформировали, что сотрудники милиции в радио- и телеэфире, со страниц республиканских и региональных газет, в интернете – расскажут людям, что такое фишинг и вишинг, как защитить себя и свою банковскую карту.

- Также будут организованы выступления в организациях, учреждениях, на предприятиях. Будут проводиться профилактические беседы с наиболее уязвимыми категориями населения – учащимися, людьми пожилого возраста. Социальные ролики и листовки на данную тему будут транслироваться и распространяться в магазинах, поликлиниках, пассажирском транспорте и других общественных местах, - подчеркнули в МВД.

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