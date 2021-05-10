В МВД рассказали, что мероприятия 9 мая в Беларуси прошли без происшествий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что мероприятия 9 мая в Беларуси прошли без происшествий. Об этом сообщает БелТА.

- Сотрудники милиции в День Победы несли службу в усиленном режиме. Они смогли обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий. Происшествий допущено не было. Граждане с пониманием отнеслись к принимаемым мерам безопасности со стороны сотрудников правоохранительных органов, - прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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