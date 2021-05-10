Радуница 2021: что можно и нельзя делать в день поминовения усопших 11 мая

Православные отмечают Радуницу 11 мая Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Православные верующие в Беларуси 11 мая отметят Радуницу. Это первый день, когда разрешается поминать усопших после Пасхи.

Обычно на Радуницу ходят на кладбища, совершают панихиды. При этом этот день не считают скорбным, а наоборот делятся радостью о воскресшем Спасителе с мертвыми. Именно поэтому его еще называют Радоницей. Однако в церковном календаре такое название не встречается, потому что оно сугубо славянское.

Что можно делать на Радуницу?

В этот день принято ходить на кладбища и приносить к могилам родственников освященные куличи и яйца. Считается, что так православные могут разделить праздничную трапезу с усопшими.

Люди верили, что первый, кто посетит кладбище на Радуницу, получит от усопших покровительство и благодарность.

Рауница отмечается на девятый день после Пасхи. Утром хозяйки обычно завершают приготовления ритуальных блюд, наводят порядок в доме, после чего начинается празднование. Семья облачается в нарядную одежду и берет с собой скатерть, корзину с продуктами (колбасу, соль, пасхальные яйца, блины), идет в храм, а после – на кладбище.

Ритуальный стол принято накрывать на самой могиле. При этом перед тем, как начать есть, обычно кладут пожертвования на каждую могилу. Считается, что так верующие делятся радостью от воскрешения Господа.

В то же время проводить такой обряд именно на Пасху нельзя. Священники объясняют это церковным уставом. Он запрещает поминать усопших в период от Вербного воскресения (25 апреля в этом году) до Фоминой недели (9 мая). То есть в течение 14 дней в храмах не возносят заупокойные молитвы.

При этом «кормление усопших» куличами и яйцами на Радуницу священники считают странным обрядом, не имеющим никакого отношения к православию. Придя к могиле, нужно просто зажечь свечу и помолиться, а не устраивать застолье, считают в церкви.

Кроме того, есть еще один обычай, который священники считают народной придумкой. Речь об искусственных цветах, которые обычно несут к могилам на Радуницу.

Священнослужители отмечают, что лучше всего просто молиться (в храме или дома), ведь именно для этого и установлены особые дни поминовения усопших.

Что нельзя делать на Радуницу?

Беременным на Радуницу запрещено ходить на кладбища, нельзя также брать с собой младенцев. Это связано с тем, что раньше люди верили, что мертвые могут утащить малыша.

Также в этот день нельзя ссориться, ругаться, спорить, устраивать скандалы и обманывать.

Несмотря на то, что работать на Радуницу можно, порядок на могилах родственников обычно наводят заранее, а не в этот день.

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