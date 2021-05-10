Празднование Дня Победы не обошлось без задержаний: правозащитники узнали о восьми случаях

Во время празднования Дня Победы в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Восемь человек задержаны в Беларуси 9 мая во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

По данным волонтеров, задержания в День Победы были единичными. Так, в Минске на площади Победы задержали активистку Галину Логацкую. Причина волонтерам неизвестна.

Рядом с площадью Победы задержали парня и девушку, у которых был букет гвоздик, перевязанный красно-белыми лентами.

Тем временем в Докшицах на площади Ивана Полевого был задержан человек с биноклем, стоявший поодаль, когда там происходила церемония возложения цветов.

В Витебске на площади Победы задержали активистку Ангелину Туровец и Руслана Яневича.

В Бобруйске задержали журналиста Владимира Репика. Его обвинили в пропаганде нацистской символики. Поводом послужило видео на его странице в соцсетях, опубликованное несколько лет назад, на кадрах, по его словам, несколько парней бьют человека с нацистской символикой.

Позже, 10 мая, стало известно, что его оштрафовали. Суд состоялся в понедельник, 10 мая, журналист получил наказание в виде штрафа в десять базовых величин (290 рублей).

В Гомеле во время празднования Дня Победы задержали блогера Юрия Ганцевича. Он вел стрим с праздника.

В то же время в МВД сообщили, что день 9 мая в республике прошел спокойно.

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