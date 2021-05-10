В Минздраве рассказали о ситуации с лечением двух подростков в ожоговом центре в Минске

Пациентам проводится комплексное лечение, сегодня было проведено местное лечение ожоговых ран с применением современных средств обработки поверхности тела Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республиканском ожоговом центре при БСМП 10 мая вновь состоялись консилиумы по обсуждению лечения двух подростков, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Консилиумы проходят под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Мальчикам проводится комплексное лечение, сегодня было проведено местное лечение ожоговых ран с применением современных средств обработки поверхности тела», – рассказали подробности в Минздраве.

Подросткам проводят оперативные вмешательства с интервалом 2–3 дня. В промежутках – более щадящие процедуры.

Пострадавших доставили в ожоговый центр на вертолете МЧС с медицинским модулем на борту. В БСМП в апреле доставили 12-летнего Рому, который спас из огня своего двухлетнего брата, а также 16-летнего подростка, который получил удар электрическим током.

Врачи по-прежнему не дают предварительных прогнозов, однако отмечают, что на данный момент их состояние стабильно.

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В ведомстве добавили, что уже провели три оперативных вмешательства на пораженных участках тела (подробности).

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