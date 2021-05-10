Погода на Радуницу 11 мая: что говорят народные приметы и синоптики

Белорусы отметят Радуницу 11 мая
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Радуницу отметят в Беларуси 11 мая. В этот день принято посещать кладбища и поминать усопших. Синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду в этот день. Будет без осадков, а воздух прогреется до +20°С… 25°С.
С Радуницей связаны несколько погодных примет. Так, наши предки в этот день смотрели на небо и судили о том, какой будет погода в ближайшие дни. К примеру, если заря багряного цвета, то следует ждать дождей и сильного ветра.
Также верили, если в ночь на Радуницу – заморозки, то это плохой знак: урожая не будет.
Если же в этот день идет дождь, то стоит ждать хорошего урожая. Также хорошей приметой было умыться дождевой водой - это к счастью.
Также в старину говорили, что встретить грачей на Радуницу – это к теплому и солнечному лету.
Новолуние в этот день – примета богатого урожая. Убывающая Луна – к неурожаю. В этом году 11 мая - это новолуние.
Также читалось, что если Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются, то скоро будет тепло. Если к ночи в этот день заметно похолодало – это к ясным дням.
Если же днем небо ясное, а к ночи набежали облака, то погода испортится и будут осадки.
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