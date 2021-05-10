«Плато на неприемлемо высоком уровне»: глава ВОЗ прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Глава ВОЗ заявил о выходе на плато по коронавирусу, но на неприемлемо высоком уровне Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышли на плато, при этом количество случаев заражения в Юго-Восточной Азии продолжает увеличиваться. Об этом заявил в понедельник, 10 мая, на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

– Во всем мире мы видим выход на плато по количеству заражений и смертей от коронавируса, при этом снижение идет во всех регионах, включая Америки (весь континент) и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе (в мире) было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей, – прокомментировал ситуацию глава ВОЗ, его цитирует агентство «РИА Новости».

Он добавил, что обстановка во всем мире опасна. Так, количество заражений и смертей от COVID-19 растет быстрыми темпами в Юго-Восточной Азии. Также в каждом регионе мира есть страны, где уровень новых случаев все еще увеличивается. Особенно напряженная ситуация в Индии, где обнаружен штамм B.1.617. Эксперты ВОЗ заявили, что эта мутация вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

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