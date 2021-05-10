В ЕС рассказали, когда примут четвертый пакет санкций против Беларуси

Евросоюз рассчитывает принять в ближайшие недели четвертый пакет санкций против Беларуси. Фото: pixabay

Евросоюз рассчитывает принять в ближайшие недели четвертый пакет санкций против Беларуси. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

– Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели, – заявил Боррель, его цитирует ТАСС.

Напомним, что в ЕС приняли уже три пакета санкций против ряда компаний и физичнских лиц Беларуси, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственных за насилие и необоснованные аресты в стране. В Евросоюзе заявили, что из-за политических событий в Беларуси ЕС ввел визовые санкции в отношении Александра Лукашенко и других высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов.

При этом Минск ввел ответные санкции против граждан и юрлиц ЕС, к примеру, ограничив ввоз в республику некоторых товаров. Более того, глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в случае принятия новых санкций в отношении страны, последует ассиметричный и симметричный ответ.

Читайте также:

Белорусский НПЗ может остаться без российской нефти из-за санкций США - Reuters

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае (подробности).

Евросоюз рассмотрит вариант расширения санкций в отношении белорусских властей

Министры иностранных дел стран ЕС также заявили о продолжении преследования гражданского общества со стороны белорусских властей (подробности).

В «Белнефтехиме» отреагировали на санкции США

В концерне отметили, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям (подробности).