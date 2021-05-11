11 мая православные верующие отмечают Радуницу: вот какие традиции церковь считает языческими

Православные поминают умерших родственников каждый год во вторник второй пасхальной недели.

Во вторник, 11 мая, православные в Беларуси отмечают Радуницу (по-другому Радоницу) - день поминовения усопших. Название праздника произошло от слова «радость» («радоваться») - чувства, принесенного людям Воскресением Господа.

В этот день люди идут на кладбища, чтобы вспомнить и помянуть своих усопших родственников и предков, убраться на могилах, помолиться об упокоении их души.

В 2021-ом году Радуница в Беларуси выпала на череду выходных дней. Дата у этого дня «плавающая», поминают умерших родственников ежегодно во вторник второй пасхальной недели.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что можно и нельзя делать на Радуницу и какие народные приметы и традиции с этим связаны.

Существуют также и определенные правила поведения на кладбище, считающемся так же святым местом. Здесь нельзя вести себя шумно, кричать либо спорить, нельзя ругаться.

Церковью не рекомендуется оставлять на могилах еду или напитки - эту традицию принимают за языческую. Также запах съестного привлекает к могилам бродячих животных: собаки или птицы разносят остатки еды по территории кладбища, засоряя его.

Кроме кладбища на Радуницу стоит посетить храмы. Можно сделать и наоборот - сначала пойти в церковь, чтобы подать записку с именем покойного для поминовения, помолиться и поставить свечку за упокой его души, а затем уж отправиться на могилу.

В день поминовения усопших вечернее богослужение или литургия продолжаются так называемой полной панихидой, включающей и пасхальные песнопения. Существует мнение, что для того, чтобы молитва на Радуницу обрела особую силу, в этот день следует причаститься.

Еще в этот день принято подавать милостыню нищим и угощать нуждающихся.

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